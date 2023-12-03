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Doğalgaz fiyatlarının tavan yapmasıyla birlikte, soğuk kış günlerinde ısınmanın maliyeti de zirveye tırmanıyor. Meteoroloji uzmanlarına göre bu kış oldukça soğuk geçecek, ancak ısınmak adeta bir lüks haline geldi. Özellikle kömür ve odun kullanıcıları, fiyat artışlarıyla baş etmekte zorlanıyor.

Dar gelirli vatandaşlar için temel bir ihtiyaç olan kömür, yapılan zamlarla adeta lüks bir hal aldı. Kış mevsimiyle birlikte ısınma meselesi gündeme gelirken, kömür fiyatlarındaki son durum dudak uçuklatıyor. Ülkenin nüfusunun yüzde 30'u doğalgaz erişimine sahip değil, bu da kömür ve odun gibi alternatif yakıtlara olan talebi artırıyor.

Kışlık kömürdeki fiyat artışı, türüne bağlı olarak %125'e kadar ulaştı. Yerli ve ithal kömür fiyatları geçen yıla göre ortalama olarak 2,500 TL ile 4,000 TL arasında değişiyordu. Ancak, yeni kış sezonunda bu fiyatlar 7,250 TL ile 9,000 TL arasına çıktı.

Kırsal kesimlerde ısınma için tercih edilen odunun ton fiyatı da ciddi bir artış gösterdi. Geçen yıl 2,500 TL ile 3,750 TL arasında değişen odun fiyatları, bu kış 7,000 TL ile 9,000 TL aralığına çıktı. Odun fiyatlarındaki zam oranı ise %140'ı aştı.