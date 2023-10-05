Ankara Valiliği, Ankara’nın Beypazarı ilçesinde bulunan bir kömür madeninde yaşanan çöküntü sebebiyle 15 işçinin yaralandığını duyurdu.



Ankara Valiliği sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Ankara’nın Beypazarı ilçesinde bulunan bir kömür madeninde çöküntü meydana geldiğini ve çöküntü sonucu 15 işçinin hafif şekilde yaralandığını duyuru.



Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer veridi:

“Beypazarı ilçemize bağlı Hırkatepe Mahalesinde bulunan ‘K’ kömür maden ocağı sahasında topraktaki çöküntü sebebiyle oluşan hava basıncından dolayı güvenli bölgede çalışan 15 maden işçimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Bunlardan üç işçimiz hastanede gözlem altındadır.”