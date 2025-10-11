Edinilen bilgiye göre, komşu oldukları öğrenilen Suat Y. (65) ile Erdem Dokuyucu (40) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Erdem D. evinden aldığı döner bıçağı ile komşusu Suat Y.’ye saldırdı.

Döner bıçağıyla yaptığı saldırıda Suat Y. kafasından ve boynundan aldığı kesiklerle yaralandı.

Kavga seslerini duyan mahalle sakinleri ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kavga mahalline gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesinin ardından ambulansa alarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Sersisine kaldırırken, şüpheli polis ekipleri tarafından suç aleti döner bıçağı ile yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Aksaray'da Kılıçaslan Mahallesi 1318 Sokakta meydana geldi.

Suat Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, döner bıçakla saldıran komşusu Erdem D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.