Dağılgan Stadı'nda oynan ligin son mücadelesinde 68 Aksaray Belediyespor'un gollerini 50. dakikada İlker Avşar penaltıdan ve 79. dakikada Mustafa Kayabaşı kaydetti. Misafir takımın golünü ise 90. dakikada İshak Kurt attı.

Ligin son hafta müsabakalarının ardından puanını 73'e çıkartan 68 Aksaray Belediyespor, şampiyonluğunu ilan etti.

Maçın ardından taraftar sahaya inerek şampiyonluk sevinci yaşadı. Taraftarlar araçlarla konvoy yaparak şampiyonluğu kutladı.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, yaptığı açıklamada takımı destekleyen herkese teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Sonunda 2. lige yükseldik. Sevincimiz ve mutluluğumuz hat safhada. Taraftarımıza söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Onlar sağ olsun bizi sürekli destekledi. Allah'a hamdolsun Aksaray'ımızın 20 yıllık özlemi sonuç buldu. Emeği geçen herkesi kutluyorum."

Havai fişek gösterisiyle devam eden etkinlikte taraftarlar müzik eşliğinde eğlendi. AA