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Kent merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunan Paşabahçe Mesire Alanı’nda havaların soğumasıyla birlikte adeta in cin top oynuyor. Yaz aylarında Sivaslılar tarafından yoğun ilgi gören mesire alanı, aralık ayı itibariyle ıssızlaştı. Sıcak havalarda vatandaşların yer tutmak için sabahın erken saatlerinde doldurduğu kamelyalar, sokak hayvanlarına kaldı. Issız kalan Paşabahçe Mesire Alanı, dron ile havadan görüntülendi.

Mesire alanına gezmeye gelen Turan Cücen, “Sivas’ımızın güzide yerlerinden birisi olan Paşabahçe’deyiz. Mevsim itibarıyla Paşabahçe ıssız kaldı. Yazın çok yoğun oluyor ama kışın maalesef kimse olmuyor. Özellikle yurt dışından gelen gurbetçilerimiz yoğun ilgi gösteriyor. Okullar açıldıktan sonra buraya gelen misafir sayısı azalıyor. Bahar aylarında özellikle nisanda yoğunluk başlıyor” ifadelerini kullandı.