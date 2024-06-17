Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nın 2024 yılı sonuçlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre, Türkiye'nin en mutsuz şehirleri listesi açıklandı.

Bu yılki araştırmada Yozgat’a komşu olan Ankara beşinci sırada, Çorum ise sekizinci sırada yer alırken Yozgat’ın listede yer almıyor olması dikkat çekti. TÜİK’in verilerine göre, Türkiye’nin en mutsuz şehri ise Diyarbakır olarak belirlendi. Diyarbakır’ı sırasıyla Antalya, Trabzon, İzmir ve Ankara izledi.

İşte TÜİK’e göre Türkiye’nin en mutsuz illeri:

10. Gümüşhane

9. Ordu

8. Çorum

7. İstanbul

6. Samsun

5. Ankara

4. İzmir

3. Trabzon

2. Antalya

1. Diyarbakır

TÜİK’in her yıl düzenlediği bu araştırma, Türkiye genelinde yaşam memnuniyetinin nabzını tutarak, vatandaşların mutluluk düzeylerini ölçüyor. 2024 yılı sonuçlarına göre, Diyarbakır en mutsuz şehir olurken, Yozgat’a komşu olan Ankara ve Çorum’un listede yer alması dikkat çekti.

Bu tür araştırmalar, şehirlerin yaşam kalitesini ve vatandaşların genel memnuniyet seviyesini artırmaya yönelik politikalar geliştirilmesinde önemli bir rol oynuyor.

TÜİK’in 2024 yılı verilerine göre, bu şehirlerde yaşam memnuniyetini artırmak adına atılacak adımlar, gelecekteki araştırma sonuçlarına da olumlu yansıyabilir.