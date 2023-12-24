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Yozgat’a komşu Çorum'un Sungurlu ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle depo çatısı uçtu, bir otomobil zarar gördü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından Çorum’da beklenen rüzgar etkisini göstermeye başladı. İlçede etkili olan rüzgar nedeniyle vatandaşlar da zor anlar yaşadı.



Sungurlu ilçesi Tokullu köyünde de yaşamı olumsuz etkileyen rüzgar nedeniyle, 300 metrekare bir deponun çatısı uçtu. Uçan çatı, park halindeki otomobilin üzerine düştü, otomobilde maddi hasar meydana geldi.