Son günlerde Afrika kökenli maymun çiçeği virüsünün yayılması, Dünya Sağlık Örgütü'nün global sağlık alarmı vermesine neden oldu.

Avrupa ve Afrika'da artan vakalar, vatandaşlar arasında endişe yaratırken, Sivas'ta bu durumun etkileri özellikle belirgin hale getirirken bu haberi gören Yozgat’taki vatandaşlar da endişelendi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde öğrenim gören 434 Afrika kökenli öğrenci, şehirdeki endişeleri artırdı. Sivaslı vatandaşlar, Afrika'dan gelen öğrencilerin sağlık durumları ve bu kişilerin sağlık kontrolünden geçip geçmeyecekleri konusunda belirsizlik yaşıyor.

Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınacak tedbirler hakkında çeşitli spekülasyonlar ortaya çıkarken, özellikle Afrika'dan gelecek öğrenciler için karantina uygulamaları ve virüs testleri hakkında resmi bir açıklama yapılmamış olması, vatandaşlar arasında soru işaretlerine yol açtı.

Sivas’taki sağlık kurumları ve üniversite yetkililerinin, hem vatandaşların hem de öğrencilerin sağlığını korumak için nasıl bir koordinasyon içinde olacağı merak ediliyor. Yetkililerin, kamuoyunu bilgilendiren açıklamalar yaparak endişeleri gidermesi bekleniyor.