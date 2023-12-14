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Yozgat'ın komşusu Tokat'ta, bir manavda gerçekleşen olağanüstü bir olay, doğa ve hayvan severler arasında büyük ilgi uyandırdı. Özkan Helvacıoğlu adlı Tokatlı bir vatandaşın mandalina alışverişi sırasında yaşanan bu olay, sosyal medyada hızla yayılarak viral oldu.

Helvacıoğlu'nun manavdan satın aldığı mandalinaların arasından çıkan bukalemun, önceki yeşil bir yaprak sanılarak fark edildi. Ancak yakından incelendiğinde, bu canlının aslında bir bukalemun olduğu anlaşıldı. Bursalı belgesel yapımcısı Burak Doğansoysal, bu ilginç olayı sosyal medya hesabında paylaşarak büyük bir ilgi topladı.

Doğansoysal, paylaşımında, "Belgesel için 2 sene boyunca Ege ve Akdeniz'de arama yaptık. Ancak Özkan Bey'in manavdan aldığı mandalinalardan çıkan bu bukalemun, hem de Tokat'ta!" ifadelerini kullanarak, bu olayın ne kadar dikkat çekici ve nadir olduğunu vurguladı. Bukalemunun mandalinalar arasında gizlenmesi, doğa ve hayvan severlerin ilgisini çekerken, sosyal medyada da geniş bir kitleye ulaşarak konuşulan bir konu haline geldi.