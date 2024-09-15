Kırıkkale'de domates ve soğan hasadının başlamasıyla birlikte çiftçiler, kuraklığın etkisiyle zorlu bir döneme girdi. Tarım ürünlerinde yaşanan verim kaybı, çiftçilerin iş gücü bulma sorununu daha da artırdı. Günlük bin liranın üzerinde yevmiye teklif edilmesine rağmen, tarlada çalışacak işçi bulmak neredeyse imkansız hale geldi.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde çiftçilik yapan Ahmet Doğan, kuraklık nedeniyle verim düşüşü yaşadıklarını belirtti. Yetiştirdiği ürünleri düşük fiyata satmak zorunda kalan Doğan, salçalık domatesin kilosunu 2 liradan, sofralık domatesi ise 5 liradan sattıklarını açıkladı. Soğan ve patatesin aracılara 5 liradan verildiğini belirten Doğan, işçi bulmakta ciddi sıkıntılar yaşadıklarını ifade etti. Günlük ücretlerin 800 ila bin 300 lira arasında değiştiğine dikkat çeken Doğan, bu durumun sürdürülemez olduğunu ve ileriki yıllarda ekim yapmanın zorlaşabileceğini vurguladı.

Bir diğer çiftçi Mustafa Bostan, kuraklık nedeniyle verim kaybının kaçınılmaz olduğunu dile getirdi. Normalde dekar başına 5 ton ürün alırken, bu yıl verimin 2-3 ton civarında kaldığını belirten Bostan, kuraklık olmasaydı verimin daha yüksek olacağını ve zararlarının daha az olabileceğini söyledi.

Kırıkkale'de yaşanan bu zorlu koşullar, tarımsal üretimin geleceği konusunda endişelere yol açarken, çiftçiler iş gücü ve verim sorunlarıyla başa çıkmakta zorlanıyor. Gelecek yıllarda tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından çözüm arayışları sürüyor.