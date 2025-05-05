Sivas’ın Gürün ilçesinde 7 hacı adayı, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Sivas’ın Gürün ilçesinden hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek olan 7 kişi, düzenlenen programla dualar eşliğinde yolcu edildi. 3’ü görevli, 4’ü ise hacı adayı olmak üzere toplam 7 kişi için gerçekleşen uğurlama programı Gürün Meydan Camii’nde yapıldı. Programa Gürün Kaymakamı Abdullah Sarı, Belediye Başkan Vekili Kazım Avunduk, Gürün Müftüsü Ömer Faruk Uludaş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ailelerin zaman zaman gözyaşlarına hâkim olamadığı törende duygusal anlar yaşandı. Yapılan duaların ardından hacı adayları, yakınları ve vatandaşlarla vedalaşarak kutsal topraklara uğurlandı.

"Bu yolculuk, cenneti arama ve nefsin arınması yolculuğudur"

Törende konuşan Gürün Müftüsü Ömer Faruk Uludaş, "Bu yolculuk sadece bir seyahat değil, cenneti arama ve nefsin arınması yolculuğudur. Rabbimiz bu ibadetimizi, bütün hacı adaylarımıza hayırlı ve kabul olunmuş kılsın" dedi.