Yozgat’ın komşusu Sivas’ta öğretmenleri taşıyan minibüs kazaya karıştı. İlk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas’a bağlı Çeltek köyü yakınlarında gerçekleşti. Yıldız beldesinden Sivas istikametine gitmekte olan ve içerisinde öğretmenler bulunan 48 ATY 416 plakalı minibüs ile karşı istikametten gelmekte olan 58 AEJ 663 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.