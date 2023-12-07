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Çorum’da cadde üzerinde husumetlisi ile karşılaşan çocuğun silahla peş peşe ateş açması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Eğridere Sokak’ta M.Y. (13) isimli çocuk, sokak üzerinde karşılaştığı husumetlisi G.K.’yi silahla ateş ederek yaraladı. Saldırı sırasında esnaf İ.K. ise ayağına isabet eden mermi ile yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde geniş güvenlik önemli alan polis ekipleri çok sayıda boş kovan ele geçirdi. M.Y.’nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.