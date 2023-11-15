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TÜİK'in yaptığı araştırmalar sonucunda Türkiye'nin hangi şehirlerinin daha mutlu olduğu belirlendi. Belirlenen verilere göre Yozgat’ın komşusu Kırıkkale listenin 4’üncü sırasında yer aldı. Peki, Yozgat kaçıncı sırada işte detaylar…

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mutluluk düzeyini belirlemek amacıyla yaptığı araştırmaların sonuçlarını açıkladı. İşte Türkiye'nin en mutlu illeri ve detaylar...

TÜİK'in yayınladığı son verilere göre, Türkiye'nin en mutlu şehirleri arasında önemli değişiklikler yaşandı. İşte bu verilere göre sıralanan şehirler:

Sinop: %77.66'lık mutluluk oranıyla listenin zirvesinde yer alıyor. Karadeniz'in incisi Sinop, Türkiye'nin en mutlu ili olarak dikkat çekiyor.

Afyonkarahisar: 736.912 kişilik nüfusuyla %76.43'lük mutluluk oranıyla ikinci sırada yer alıyor.

Bayburt: %75.91 oranıyla en mutlu iller sıralamasında üçüncü sırayı alıyor. Nüfusu 81.910.

Kırıkkale: %75.48'lik mutluluk oranıyla listenin dördüncü sırasında yer alıyor. Şehirdeki toplam nüfus ise 271.92.

Kütahya: 279.367 nüfusuyla %73.76'lık mutluluk oranıyla beşinci sırada bulunuyor.

Çankırı: %73.5'lik mutluluk oranıyla listenin altıncı sırasında yer alıyor. Nüfusu 216.312.

Düzce: %72.77'lik mutluluk oranıyla listede yedinci sıradan kendine yer buluyor. Şehir nüfusu 395.979.

Uşak: 369.433 nüfusuyla %72.34'lük mutluluk oranıyla sekizinci sırada yer alıyor.

Siirt: Nüfusu 331.700 olan Siirt, %71.65'lik mutluluk oranıyla listenin dokuzuncu sırasında bulunuyor.

Şırnak: %71.36 oranıyla listenin onuncu sırasında yer alıyor. Şehir nüfusu 537.672.

TÜİK'in verilerine göre Türkiye genelindeki mutluluk sıralamasında dikkat çeken değişiklikler yaşanmış durumda. Bu veriler, şehirlerarası mutluluk düzeyinin önemli bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye'nin en mutlu 10 şehri arasında yer alan bu iller, hem sosyal hem ekonomik faktörlerin birleşimiyle yüksek mutluluk seviyelerine sahip. Stres ve üzüntüden uzak bu illerde yaşayanlar, yaşadıkları şehirlerin pozitif atmosferinden olumlu etkileniyorlar.