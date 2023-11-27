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Sivas'ta akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, şehirde olumsuz etkilere yol açtı. Gün boyunca devam eden şiddetli fırtına, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı, özellikle hava ulaşımını olumsuz yönde etkiledi.

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan İstanbul'a planlanan iki uçuş iptal edilirken, Türk Hava Yolları'na ait bir uçak, iniş yapmak üzere olduğu sırada saat 09.30’da Sivas'a inemedi. Şiddetli hava koşulları nedeniyle uçak bir süre havada tur attıktan sonra, iniş yapmak üzere Kayseri Havalimanı’na yönlendirildi.

Yağışın etkisiyle oluşan aksamalar, bölgedeki hava ulaşımını olumsuz etkilerken, karayollarında da sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.