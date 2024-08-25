CES, Türkiye ve Birleşik Krallık'taki son teknoloji makine ve ekipmanlarla donatılmış üretim tesisleriyle, zorlu ve kritik alanlar için dünya çapında bir ileri kompozit tasarımcısı ve imalatçısı olarak dikkat çekiyor. Şirket, önde gelen platform üreticilerinin onaylı tedarikçisi olarak sektördeki yerini sağlamlaştırmıştır.

CES'in geliştirdiği teknoloji yoğunluklu hafif malzemeler, enerji tüketimini azaltması, malzeme aşımını en aza indirmesi ve çevre dostu özellikleri sayesinde elektrikli araçlar ve raylı sistemler gibi alanlarda tercih edilmektedir. Şirket ayrıca, dünyanın önde gelen uçak ve helikopter üreticilerine de tedarik sağlar.

Ar-Ge çalışmalarına verdiği önem doğrultusunda CES, 2019 yılında Ankara'da "CES Balistik Test Merkezi"ni faaliyete geçirmiştir. Bu test merkezi, donanımı, ileri teknolojik altyapısı ve yüksek sertifikasyon standartlarıyla, dünyadaki sayılı test merkezlerinden biri olarak öne çıkmaktadır.