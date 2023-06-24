İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapmakta olan Evde Sağlık Hizmetleri Birimi Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

6 ay da bir düzenlenen ‘Evde Sağlık Hizmetleri Komisyonu’ toplantısına, İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Cahit Bekir Kayhan başkanlık etti.

Toplantıya İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Abdullah Cesur, Evde Sağlık Hizmetleri Birimi İl Koordinatörü Uzm. Dr. Hilal Tunçer Yılmaz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Parlak, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Elif Bilge Özkan, Uzman Emre Oktay, karyola danışma ve birim çalışanları katıldı.

Toplantıda Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü Uzm. Dr. Hilal Tunçer Yılmaz tarafından sunum anlatıldı. Anlatılan sunumda Evde Sağlık Hizmetleri 2023 yılı 6 Aylık Yozgat il geneli verileri açıklandı.

Evde Sağlık Hizmetlerinin iş ve işleyişi hakkında genel bilgilendirme ve değerlendirme yapılarak, uygulamaya geçilecek kararlar alındı. Melike Aslı Arslan