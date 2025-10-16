Son dönemde sahne performansları, sosyal medya içerikleri ve dikkat çeken açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen komedyen Özgür Turhan, izleyiciler kadar medya dünyasının da yakın takibinde.

Özgür Turhan Kimdir?

Özgür Turhan; komedyen, oyuncu ve dijital içerik üreticisi olarak tanınan, Türkiye'nin son yıllarda dikkat çeken isimlerinden biridir. 1992 yılında Kayseri'de doğan Turhan, çocukluk ve gençlik yıllarını memleketinde geçirdi. Sanat hayatına olan ilgisi onu farklı şehirlerde eğitim almaya yönlendirdi.

Lise eğitimini İzmir Balçova Lisesi'nde tamamlayan Turhan, ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü'nde öğrenim gördü. Bu eğitim süreci, onun tiyatroya ve sahneye olan bağlılığını daha da pekiştirdi.

Üniversite yıllarında sahne deneyimi kazanmaya başlayan Turhan, kısa sürede dikkat çekici oyunculuk performanslarıyla öne çıktı. Dijital platformlarda yayımlanan dizi ve kısa film projeleriyle tanınmaya başladı. Bu süreçte "İlginç Bazı Olaylar" ve "Organize İşler: Sazan Sarmalı" gibi yapımlarda yer aldı.

Özgür Turhan Kaç Yaşında?

Özgür Turhan, 1992 doğumludur. Bu bilgiye göre 2025 yılı itibarıyla 33 yaşındadır.

Kariyerine 20'li yaşlarının başında başlayan Turhan, yaklaşık 10 yıllık bir sahne ve ekran deneyimine sahiptir. Özellikle son 5 yıl içinde yaptığı projelerle adını geniş kitlelere duyurmuş, farklı yaş gruplarına hitap eden içeriklerle kendine sadık bir izleyici kitlesi oluşturmuştur.

Özgür Turhan Nereli?

Özgür Turhan aslen Kayserilidir. Doğum yeri de Kayseri olan komedyen, eğitim hayatının önemli bir kısmını ise İzmir'de geçirmiştir.

Bu iki şehir, onun hayatında derin izler bırakmıştır. Kayseri, geleneksel yapısı ve ailevi bağlarıyla onun çocukluk dönemine şekil verirken; İzmir, özgürlükçü yapısı ve sanata yatkın çevresiyle onun karakterini ve sanatsal yönünü geliştirmiştir.

Özgür Turhan Evlendi Mi?

Ünlü içerik üreticisi ve YouTuber Deniz Bağdaş ile bir süre evli kalmıştır. Bu evlilik süresince birlikte hem içerik üretmiş hem de sosyal medya platformlarında ortak projelere imza atmışlardır.

Çiftin Rohan adında erkek çocukları vardır. Evli oldukları dönemde "Bozuk Mikrofon" adında ortak bir YouTube projesi yürütmüşler, bu programla izleyicilerden olumlu geri dönüşler almışlardır.

Özgür Turhan İle Deniz Bağdaş Boşandı Mı?

Evet, çift 2025 yılı itibarıyla resmen boşanmıştır. Boşanma haberi, önce sosyal medyada yapılan dolaylı paylaşımlarla gündeme geldi. Ardından hem Özgür Turhan hem de Deniz Bağdaş, ayrıldıklarını doğrulayan açıklamalarda bulundu.

Deniz Bağdaş, takipçilerinden gelen "Özgür Bey ile ayrıldınız mı?" sorusuna esprili bir dille "Milyonlarca yürek, tek soru" şeklinde yanıt verdi. Bu açıklama kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Çiftin ortak projesi olan Bozuk Mikrofon'un 20 Aralık 2024 tarihinde yayınlanan bölümü, birlikte çektikleri son içerik oldu. Boşanma sürecinde özel hayatlarını mümkün olduğunca göz önünden uzak tutmayı tercih ettiler. Deniz Bağdaş, "Bozuk Mikrofon bitti mi?" sorusuna "Bitti" yanıtını vererek projenin de sona erdiğini duyurdu.

Bu ayrılık, her iki tarafın kariyerine farklı yönler kazandırdı. Takipçileri ise ayrılığı olgunlukla karşıladı ve destek mesajları ile her iki isme de moral verdi.