İlkokulu Heybeliada İlkokulu'nda eğitim görmüş Sezyum, Saint Joseph Fransız Erkek Lisesi'nde ortaokul ve lise öğrenimini bitirmesinin ardından Yıldız Teknik Üniversitesi mimarlık bölümünde 9 yıl okumuştur. Lisede davul çalarak müzik ile ilgilenmeye başlayan Sezyum, Can Kozlu ile 2 yıl çalıştı. Üniversite dönemi'nde Mimarlık okurken yazarlığa da başladı.

İddiaları Kabul Etti

Sanat alanında geçtiğimiz hafta başlayan ve kamuoyunda MeToo hareketiyle özdeşleşen taciz iddialarına yenisi eklendi. Yazar ve komedyen Kaan Sezyum hakkındaki taciz iddiasını kabul ederken özür mesajı yayımladı.

Bir kadın, 3 yıl önce yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Sezyum ise öncelikle bu paylaşımı Instagram hesabından paylaştı, daha sonra da bir özür mesajı yayınladı.