En çok merak edilen sorulardan biri ise “Kombiyi sürekli açık bırakmak mı yoksa geceleri kapatmak mı daha ekonomik?” oldu. 45 yıllık deneyime sahip kombi ustası, bu soruya net bir yanıt verdi.

Uzman, kombiyi tamamen kapatmanın aslında enerji tasarrufu sağlamadığını, tam tersine daha fazla doğalgaz harcanmasına yol açabileceğini belirtti. Kombi kapatıldığında ortamın hızla soğuduğunu, yeniden ısınma sürecinde ise cihazın daha fazla enerji harcadığını vurguladı.

“Kombiyi hiç kapatmadan, düşük bir sıcaklıkta çalışır halde bırakmak en doğru yöntemdir” diyen usta, bu sayede hem evin daha dengeli bir şekilde ısındığını hem de doğalgaz tüketiminin azaldığını söyledi. Ayrıca sıcaklığın sabit kalmasının, cihazın ömrünü de uzattığını ekledi.

Doğru Sıcaklık Ayarı Önemli

Kombinin verimli çalışabilmesi için ısı dağılımının dengeli olması gerektiğini vurgulayan usta, evin her odasında farklı sıcaklık ayarlarının doğru belirlenmesinin önemli olduğunu söyleyerek, “Bir odanın peteğini tamamen kapatıp diğerini çok sıcak tutmak, enerji tasarrufu sağlamaz. Salonu 20, yatak odasını 18, sık kullanılan odaları ise 22 derece civarında tutmak en ideal dengedir” ifadelerini kullandı.

Gece Kapatmak Yerine Düşük Sıcaklıkta Çalıştırın

Uzmanlar, kombiyi gece boyunca tamamen kapatmanın yerine düşük sıcaklıkta çalıştırmanın daha doğru olduğunu belirtiyor.

Usta, “Kombiyi kapattığınızda ev soğur, sabah yeniden ısıtmak için ekstra enerji harcanır. Bu da tasarruf değil, tam tersine israf anlamına gelir. Gece boyunca düşük sıcaklıkta çalıştırmak, hem sabah evin soğumasını önler hem de enerji maliyetini azaltır” dedi.