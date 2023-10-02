Kış aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşlar kombi bakımına yönelirken, bazı fırsatçılar Youtube üzerinden izledikleri videolardan yola çıkarak ustalık yapmaya başladı. Yetkili servislere göre daha uygun fiyatlara bakım yapan bu kişiler vatandaşlar için cazip geliyor. Ustalıklarını Youtube'den video izleyerek yapmaya çalışan bu kişiler vatandaşları maddi yönden zarara uğratırken canlarını da tehlikeye atıyor.

Yetkililer bazı fırsatçıların vatandaşları arayıp kendilerini "yetkili kombi bakım servisi" olarak tanıttığını veya internete bu şekilde ilan verdiğini kaydederek, yetkili olmayan bu kimselerin yedek parçaları pahalıya sattığını ve yüksek bakım ücreti aldığını söyledi.

Bu kimselerin zaman zaman sağlam kombiyi bozukmuş gibi gösterip yeni ürün satmaya çalıştığını anlatan yetkililer, sıcak bir kış geçirmeyi amaçlarken dolandırılmamaları konusunda vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.



Kombi bakımlarının yapılmasının can ve mal kaybı riskine karşı önemli olduğunu vurgulayanyetkililer, “Kış ayının yaklaşması nedeniyle, can ve mal kaybı riskine karşı kombi bakımlarının yapılması için servislere müracaat eden vatandaşlarımız yetkisiz ve haksız kazanç peşinde koşan dolandırıcıların ağına düşmeye başladı. Kombi bakım dönemini fırsat bilen yetkisiz ancak yetkili görünümlü dolandırıcılar kombi sahiplerini arayarak, uygun fiyata bakım yapacaklarını belirtiyor. Kombi bakımlarını yaparken, bazı parçaların değişmesi gerektiğini ifade eden bu kişiler, kombi bakımının yanı sıra ürün ve ürünü değiştirmek için ayrı ayrı ve yüksek ücret alıyor” dedi.

"VİDEO İZLEYEREK USTALIK YAPIYORLAR"

Yetkililer, "Kombi bakımında önemli olan gaz ayarı, gaz kaçak kontrolleri ve içerisinde bulunan korozyon kalıntılar gibi şeylerin temizliğidir. Kombinin rahat çalışmasının sağlanması için genleşme tankı dediğimiz bölümünün havası olması gerekir. Peteklerin ve petek filtrelerinin temizlenmesi gerekiyor. Bakım yapılmazsa kombi sağlıklı çalışmaz ve verim alınamaz. Kombi içerisinde kalan su paslanmaya neden verdiğinden dolayı çalışmaya engel oluyor. Bakım yapılan kombinin verimi daha iyidir sessiz çalışır. Son dönemde Youtube ustalarımız sahada bulunmaya başladı. Kombi kullanıcıları internet üzerinden daha uyguna yaptırabilecekleri kişilere ulaşıyor. Bu durum da kullanıcılara zarar veriyor bunun nedeni internette dolaşan ustalar oturduğu yerden Youtube'dan video izleyerek ustalık yapıyorlar. Kombi tehlikeli bir cihazdır bunu da tüketicimizin bilmesi gerekiyor. Kullanıcılar çağırdığı ustanın kim veya sertifikası var mı yok mu bunu bilmelidir. Bu youtuber ustaları yüzünden çok olumsuzluklar yaşıyoruz. O yüzden evinize çağırdığınız ustanın teknik servis olduğuna emin olun ve kim olduğunu öğrenin" dedi.