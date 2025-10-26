Kürt müziğinde derin izler bırakan Koma Amed, 30 yıl sonra yeniden sahneye çıkmaya hazırlanıyor.

Koma Amed, 1990’ların başında Amed merkezli olarak kurulan ve Kürt müziğine özgün yorumlar kazandıran bir müzik grubu.

Grup adındaki “Koma” kelimesi, Kürtçede “grup” anlamına geliyor.

Müziğinde Kürt halk kültürüne ait ezgileri modern enstrümanlarla harmanlayan grup, zamanla Kürt müziğinin önemli temsilcilerinden biri haline gelmiştir.

Koma Amed Grubu Kimlerden Oluşuyor?

Koma Amed'in çekirdek kadrosu, kuruluşunda Evdılmelik Şexbekir, Gülşen Çetin, Savaş Çakmak, Rohat Kutlay, Fikri Kutlay, Mustafa Kart ve Ahmet Kaya'dan oluştu.

Şexbekir, solist olarak öne çıktı ancak 1992'de hayatını kaybetti.

Grup, 1995'teki Agir û Mirov albümünde Serhat Karakaş, Merdan Zırav, Memo Gül, Mehmet Kaya, Birkan Çelik, Serap Sönmez, Süleyman Gültekin ve Leyla gibi isimleri ekledi.

Bazı üyeler hekimlik mesleğine devam etti.

Dağılma sonrası, Fikri Kutlay ve Birkan Çelik gibi isimler Çar Newa grubuyla faaliyet gösterdi.

Güncel kadroda, Memo Gül, Serhat Karakaş, Süleyman Gültekin, Fikri Kutlay, Serap Sönmez ve Ahmet Kaya aktif.

2025 provalarında, bu üyeler İstanbul ve Avrupa'da bir araya geldi.