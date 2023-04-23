TBMM'nin açılışının 103. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Valilik Makamını Fatma Temel Turhan Ortaokulu 5/C sınıfından Abdullah Murat ve 6/C sınıfından Zeynep Sude Selvi kurum müdürlerini arayıp yapılmasını istedikleri konularda talimat verdi.

Vali Vekili Adnan Kayık, Ziyarette yaptığı konuşmada, tüm dünya çocuklarının bayramını kutladı.

Kayık, "Sizleri bugün burada ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bizler devlet ve millet olarak sizlere en iyi şartları hazırlamanın gayreti içindeyiz. Sizlerin de hazırlanan imkanları en iyi şekilde değerlendirmenizi ve başarılı olmanızı istiyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açıldığı 23 Nisan gününü, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilan ederek sizlere armağan etmiş ve sizlere duyduğu güveni göstermiştir" dedi. Alpaslan Demir