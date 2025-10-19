Ülkenin köklü enerji markalarından Alpet, Zeren Group tarafından Nakkaş Holding’e satıldı. Bu satışla birlikte Alpet’in Türkiye genelindeki 300’ü aşkın akaryakıt istasyonu ve 5 dolum tesisi el değiştirdi. Devir işleminin tamamlanması, Rekabet Kurulu onayına bağlı olarak gerçekleştirilecek.

2001 yılında kurulan Alpet, Türkiye genelinde yaygın dağıtım ağı ve güçlü altyapısıyla faaliyet gösteriyor. Şirket, yurt içinde 300’ün üzerinde istasyonun yanı sıra Arnavutluk’ta yaklaşık 60 istasyona da sahip. Ayrıca Alpet, Türkiye’nin en yüksek akaryakıt depolama kapasitelerinden biriyle sektörde öne çıkıyor.

Yeni Dönem Başlıyor

Zeren Group, 1973 yılında Rıdvan Zeren tarafından kuruldu ve bugün enerji ile mobilya sektörlerinde faaliyetlerini sürdürüyor. Grup bünyesinde Zeren Energy, Alfemo ve MYZ Co Charge gibi markalar bulunuyor. Şirketin yönetimini ise Mustafa Yiğit Zeren yürütüyor.

1983 yılında kurulan Nakkaş Holding ise, uzun yıllara dayanan geçmişi ve geniş yatırım ağıyla tanınıyor. Temelleri Öztreyler ve Öz-Çay şirketleriyle atılan holding; bugün petrol, yenilenebilir enerji ve madencilik alanlarında 16 şirket ile faaliyet gösteriyor. Grup, Türk Ytong ve Transpet gibi şirketlerle sektörde güçlü bir konumda yer alırken, Transpet aracılığıyla Türkiye ile Irak’ın kuzeyi arasında petrol ticaretinde de aktif rol üstleniyor.

Bu satın alma ile birlikte Nakkaş Holding, Türkiye genelinde sahip olduğu 61 akaryakıt ve LPG istasyonunun yanı sıra, Alpet markasıyla birlikte enerji pazarındaki etkisini önemli ölçüde genişletmiş olacak.