Yozgat Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan ESER Projesinin alt projesi olan KodluYOZ Projesi kapsamında Şehit Abdullah Bozkurt İlkokulu sınıf öğretmeni Bilkay Yıldız Boztaş ve öğrencileri “Bilgisayarsız Temel Robotik Kodlama Sergisi” düzenledi.

Sergiye İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Selçuk Doğandemir katıldı.

Hayatımızın her alanında teknolojinin faydalarını ve ihtiyacını hissettiğimizi dile getiren Yazıcı; “ESER Projemizin alt projelerinden olan KodluYOZ projesiyle her öğrencimizi kodlama ve yazılımla buluşturuyor ve öğrencilerimizde yazılım konusunda bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.

Proje kapsamında öğretmen ve öğrencilerin kodlama eğitimlerinin planlı bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Yazıcı serginin oluşmasında emek veren okulumuzun yönetici, öğretmen ve öğrencilerini tebrik ediyor katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum dedi. Haber Merkezi