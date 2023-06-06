Şehit Abdullah Bozkurt İlkokulu Sınıf Öğretmeni BilkayYıldız Boztaş eğitmenliğinde açılan Bilgisayarsız Temel Robotik ve Kodlama Kursu’nun yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi.

Yozgat Halk Eğitimi Merkezi yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Yozgat Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde Şehit Abdullah Bozkurt İlkokulu Sınıf Öğretmeni BilkayYıldız Boztaş eğitmenliğinde açmış olduğumuz Bilgisayarsız Temel Robotik ve Kodlama Kursumuzun yıl sonu etkinliği yapıldı. Kurs öğretmenimizi tebrik eder, öğrencilerimize başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

“BECERİLERİNİ GELİŞTİRİYORLAR”

Yetkililer tarafından kurs hakkında ise şu bilgiler verildi: “Bilgisayarsız unplugged kodlama çeşitli kart oyunları ve fiziksel etkinlikler yardımı ile çocuklara kodlama eğitimi vermekte kullanılan teknikler bütünüdür. Hayatımızın her alanında var olan yazılımın temel seviyede okul öncesi ve ilköğretimde gösterilmesi için birçok yöntem kullanılabilir. Bunlardan biri de bilgisayar olmadan yapılabilen kodlama etkinlikleridir. Bilgisayar olmadan verilen kodlama eğitiminde temel mantık bir senaryo üzerinden öğrencilerin problem çözmesini sağlamaktır. Bilgisayarsız kodlama özellikle okul öncesi ve ilköğretiim çağında çocuklarımızın ihtiyacı olan fiziksel aktivite, işbirlikli öğrenme, iletişim becerilerinin geliştirilmesi, problemi çözerken olasılıklı düşünme becerisini geliştirmesi ve bir problemin farklı çözüm yollarını keşfetmesi gibi kodlama dışı pek çok kazanıma cevap vermektedir.” Melike Aslı Arslan