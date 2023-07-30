Başkan Koçyiğit, Türkiye genelinde Ormanlarda yangınların yer yer devam ettiğini söyledi.

Koçyiğit, Çok sevdiğimiz gurur duyduğumuz, kasabamızın yeşil örtüsü güzel çamlığımızın da telef olmaması yanmaması için Sevgili halkımızın duyarlı olmasını istedi.

Koçyiğit yaptığı açıklamada vatandaşların belirtilen kurallara uymaları konusunda şunları söyledi: “Anız yakılmaması, Herhangi bir sebeple ateş yakılmaması, Sigara izmaritleri kontrollü bir şekilde söndürülmesi, Şişe ve cam parçası atılmaması, Aykırı davrananları uyarılması ve belediyeye bildirilmesi.” Mustafa Babayiğit