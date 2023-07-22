Koçer, orman yangınları, emekli maaşları, ekonomik zorluklar ve dış politika konularında da açıklamalarda bulundu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Sorgun ilçe başkanı Fatih Koçer çiftçilerimiz başta olmak üzere, üreticilerimizden, üretimde kullanılan akaryakıttan Özel Tüketim Vergisi alınmamalıdır" dedi.

Koçer, BBP Sorgun ilçe başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla Hatay, Muğla, Adana, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale, Mersin ve Diyarbakır'da meydana gelen orman yangınları nedeniyle derin üzüntü içinde olduğunu ifade eden Koçer, "Ülkemize, milletimize ait varlıkları yitirmemiz, tabiatın gördüğü tahribat ve en önemlisi orman alanlarında yaşayan canlıların yanarak yok olması hepimizi tarif edilemeyecek ölçüde üzüyor. Vatandaşlarımız ve yangınlara müdahale eden ekiplerimizin can kaybı yaşamaması tek tesellimiz" diye konuştu.

Yangınlara müdahale eden, söndürme çalışmalarına katılan görevlilere ve vatandaşlara teşekkür eden Koçer, yaz mevsiminde yangın tehlikesine karşı azami ölçüde dikkatli olunması ricasında bulundu.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI, ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA OLMAMALIDIR"

Emekli maaşları konusuna da değinen Koçer, "Emeklilerimiz, işçiye ve memura yapılan artışın kendilerine yansıtılmamış olmasından dolayı haklı bir serzeniş içerisindeler. En düşük emekli maaşı, asgari ücretin altında olmamalıdır. Yüzde 25'lik zam, emeklilerimizin kök maaşlarına değil, aldıkları fiili maaşlarına göre verilmeli, ayrıca tüm emeklilerimizi kapsayacak kademeli bir artış düzenlemesi yapılmalıdır" şeklinde konuştu.

Gündemde akaryakıta yapılan zamların olduğuna işaret eden Koçer, "Çiftçilerimiz başta olmak üzere, üreticilerimizden, üretimde kullanılan akaryakıttan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınmamalıdır" dedi. Haber Merkezi