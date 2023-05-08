Yozgat Şehir Hastanesi’nde bir iş gününde ortalama 4 bin hastaya hizmet verildiğini aktaran Sağlık Bakanı Koca, Şehir Hastanesi’nin Avrupa'nın en iyi dijital hastanesi unvanına sahip olduğunu da vurguladı.

“KONFORUYLA ÖVÜLÜYOR”

Bakan Koca ilk açıklamasında, “2017’nin Ocak ayında açılan Yozgat Şehir Hastanesi için halkımızın teşekkürü halen devam ediyor: ‘Eskiden hastanemiz küçüktü, daralıyorduk. Şimdi Yozgat'ın hepsini getir, hepsini alır.’ Konforuyla da övülen hastane, aynı zamanda Avrupa'nın en iyi dijital hastanesi unvanına sahip” ifadelerini kullandı.

“ACİL GÜNLÜK HASTA SAYISI 700”

Açıklamasına devam eden Bakan Koca, “Yozgat Şehir Hastanesi 2017’nin Ocak ayında açıldı. Şu an sayıları 21 olan, sağlıkta devrim niteliğindeki Şehir Hastanelerinin ilki! Polikliniklerinde bir iş gününde ortalama 4 bin hastaya hizmet veriliyor. Acilde bakılan günlük ortalama hasta sayısı 700” diye konuştu. Ahmet Ayverdi