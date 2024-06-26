Koç Holding'in kurucularından ve otomotiv sektörünün önde gelen isimlerinden Can Kıraç, 97 yaşında hayatını kaybetti.

Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir Amerikan Hastanesi'nde tedavi gören Kıraç, Koç Holding’in kuruluşu ve büyümesinde önemli rol oynayan isimlerden biriydi. Uzun yıllar otomotiv grubu başkanlığını yürüten Can Kıraç, sektöre katkılarıyla tanınıyordu.

CAN KIRAÇ KİMDİR?

Can Kıraç, 22 Mayıs 1927'de Ankara'da dünyaya geldi. 1987-1993 yılları arasında Vehbi Koç Vakfı (VKV) İdare Heyeti üyeliği yapan Kıraç, iş hayatındaki başarıları ve yazarlık kariyeri ile de dikkat çekti.

Kıraç'ın "Anılarımla Patronum Vehbi Koç" (1995), "Anılar Olaylar" (2004) ve "Kolajlı Taşlamalar" (2004) başlıklı kitapları yayımlandı. 2006 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından onursal üyeliğe layık görülen Kıraç, 2013 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafından fahri doktor unvanı ile onurlandırıldı.