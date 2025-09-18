Kredili Mevduat Hesabı'nı kullananların ödeyeceği faiz oranı 1 Ekim 2025 tarihi itibarıyla düşecek.

Ne Kadar Ödeme Yapılacak?

Faiz oranının düşmesiyle birlikte ödenecek tutarlarda da bir miktar gerileme yaşandı.

Örnek vermek gerekirse 25 bin lira KMH borcu olan bir kişi yüzde 4.75 faiz oranıyla 30 günün sonunda vergiler dahil 1543 lira faiz ödeyecekken faizin yüzde 4.50'ye düşecek olması nedeniyle bu tutar 1462 liraya gerileyecek. Başka bir deyişle 81 liralık avantaj sağlanmış olacak.

100 bin lira KMH borcu olan bir kişi ise 30 günde yüzde 4.75 faiz oranıyla 6175 lira faiz ödeyecekken yeni faiz olan yüzde 4.50'yle 5850 lira ödeme yapacak.

Faizler Düştükçe Güncelleme Olacak

Merkez Bankası politika faizini düşürdükçe kredi kartı, KMH gibi ürünlerde faiz indirimleri yaşanacak. Enflasyondaki gerilemeye paralel olarak Merkez Bankası faiz indirimlerini gerçekleştiriyor.

KMH Kullanmalı Mıyız?

Kredili Mevduat Hesabı'nı kullanmak faiz ödeme yükümlülüğü getiriyor. Çok acil ihtiyaçlar dışında telefon, altın, döviz gibi ürünleri almak ya da yatırım yapmak için KMH kullanmak avantajlı olmayabilir.