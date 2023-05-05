Çayıralan Toplum Sağlığı Merkezi personeli Dr. Yaren Koç ve hemşire Fatma Daşdemir tarafından ilçe muhtar ve imamlarına Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) ile ilgili eğitim verildi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Çayıralan TSM Başkanı Dr. Oğuzhan Ünsal; “Çoğu kene ısırığı ağrıya neden olmadan sadece kızarıklık, şişme veya deride hassasiyet gibi hafif işaret ve belirtilere neden olur. Ancak bazı keneler insanlarda önemli hastalıklara neden olan mikroorganizmaları bulaştırır. Genel olarak hastalık yaymak için kenenin 24 saat boyunca deride yapışık kalması gerekir. Bunun için fark edildiği anda dikkatli bir şekilde kenenin yapıştığı yerden çıkarılması gerekir. İlçemizde kene ısırığına maruz kalan vatandaşlarımızın en yakın sürede ilçe devlet hastanemize başvurmalarını ve doktorlarımızın önerdiği şekilde kan tahlili takiplerini yaptırmalarını öneriyoruz. Amacımız öncelikle korkutmak değil farkındalık oluşturmak, kenenin hafife alınmayacak hadiselere sebep olabileceğini anlatmak, kene ısırığına maruz kalındığında yapılması ve yapılmaması gerekenleri öğretmek. Toplum Sağlığı Merkezi personeli Dr. Yaren Koç, hemşire Fatma Daşdemir, tüm katılımcılar ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi