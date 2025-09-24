Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü Hentbol Takımı Başkanı Ceren Duman, kulübün 1. Lig’de Yozgat’ı temsil edeceğini belirterek, yeni sezona dair hedeflerini açıkladı.

Duman, kulübün kuruluş amacının öncelikle Yozgatlı kızlardan oluşan bir takım kurmak, ikinci olarak ise sosyal hizmet desteğine ihtiyaç duyan aileler ve çocukların bir arada yer aldığı bir kulüp oluşturmak olduğunu vurguladı. Bu kapsamda sosyal hizmet desteği alan kızların kulüpte yer almaya devam ettiğini söyledi.

Yeni sezon öncesinde ekonomik ve lojistik zorluklarla karşılaştıklarını ifade eden Duman, “Sezona devam edebilmek için büyük uğraş verdik. Yozgat şartlarında antrenör bulmakta sıkıntı yaşadık. Sponsorlar ile anlaşmakta güçlük çektik ve ekonomik nedenlerle istediğimiz oyuncuları sezona başlamadan önce kadromuza katamadık” dedi.

Başkan Duman, önümüzdeki dönemde sosyal hizmet desteği alan kızları altyapıya katarak süreklilik sağlama konusunda kararlı olduklarını belirtti.

Duman, “Azim ve istikrar tek başına yeterli olmuyor. Zorluklarla başladığımız bu çalışmada, devlet büyüklerimiz, milletvekillerimiz, Valimiz ve şehrimizin önemli grupları ile sorunların üstesinden geleceğimize inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeni sezon açılışını yaptıklarını belirten Duman, sporcuların her maçta Yozgat’ı en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını söyledi.

Başkan Duman, Yozgatlı hemşehrilerden kulübe sponsorluk desteği beklediklerini de dile getirdi.