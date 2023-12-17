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Hentbol Kadınlar Birinci Ligi B Grubunda Play-Off mücadelesi veren Kıta Logistics Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler, Gaziantep temsilcisi Hammerjack Şahinbey Nurdağıspor ile karşı karşıya geldi. Müsabakada etkili bir oyun sergileyen kırmızı siyahlı ekip, ilk yarısını 21-16 önde kapattığı müsabakayı 38-32 kazandı.

Play-off mücadelesi veren kırmızı siyahlı ekip müsabakaya etkili başladı. İlk dakikalardan itibaren rakibi karşısında üstünlük kuran kırmızı siyahlı ekip ilk 5 dakikayı 3-2 önde kapattı. 5’inci dakikadan sonra oyuna ağırlığını koyan ve rakibin savunma direnci kıran kırmızı siyahlı ekip farkı artırmaya başladı. 10’unca dakikadan itibaren savunmada agresif kalan kırmızı siyahlı ekip hızlı hücumlarla skor üretmeyi başardı. Rümeysa Atik, Sudenaz Kıyga ve Nurşen Aydın’ın etkili oyunları ile farkı artıran kırmızı siyahlı ekip, ilk yarıyı 21-16 önde kapattı.

Müsabakanın ikinci yarısına konuk takım Hammerjack Şahinbey Nurdağıspor etkili başladı. Farkı eriten Gaziantep temsilcisi yakaladığı pozisyonlardan da yararlanamadı. Kaleci Diyar Şeyirt’in kritik kurtarışları rakibin skoru eşitlemesine izin vermezken kırmızı siyahlı ekip yeniden toparlandı. Rakibin ataklarının sonuçsuz kalmasından yararlanan kırmızı siyahlı ekip, ikinci yarıda Rümeysa Atik ve Hilal Doğan ile bulduğu gollerle farkı yeniden artırdı. Skor üstünlüğünü eline geçiren ve rakibin direncini kıran kırmızı siyahlı ekip, müsabakayı 38-32 kazandı. Play-Off yolunda önemli bir galibiyet alan kırmızı siyahlı ekipte son dakikalarda alt yapıdan oyuncular oyuna dahil oldu.

Kıta Logistics Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetlerden Rümeysa Atik attığı 10 golle müsabakanın en skorer ismi oldu. Kırmızı siyahlı ekipte Nurşen Aydın 8, Semanur Buse Baran 5, Hilal Doğan, Emine Akyüz, Sudenaz Kıyga 4, Ela Hüzmeli ise 3 gol kaydetti. Hammerjack Şahinbey Nurdağıspor’da ise Seray Şahin 8 gol kaydederken, Zelal Karataş 7, Ümran Tosan 6, Songül Fırat, Nurgül Akyol ve Elif Nisa Erdoğan 3’er, Melda Karakurt ise 2 gol ile takımına katkı sağladı.

Kıta Logistics Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sudenaz Kıyga, Nurşen Aydın, Semanur Buse Baran, Rümeysa Atik ve Hilal Doğan, Hammerjack Şahinbey Nurdağıspor’dan ise Ümran Tosun, Nurgül Akyol, Elif Nisa Doğan, Seray Şahin ve Merve Öfkeli iki kez iki dakika cezası adı. Kıta Logistics Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetlerden Rümeysa Atik ve Semanur Buse Baran, Hammerjack Şahinbey Nurdağıspor’dan Songül Fırat sarı kart gördüler. Kıta Logistics Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler aldığı galibiyetle puanını 8 yaptı.