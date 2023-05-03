Hentbol Kadınlar Birinci Ligi A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor Takımı Türkiye Hentbol Federasyonu’nun liglerden düşmeyi kaldırdığını duyurmasının ardından ligde kaldı.

Sezona iyi bir başlangıç yapmasına karşılık ligin ikinci yarısında bir türlü istediği sonuçları alamayan kırmızı siyahlı ekip bir anda kendini düşme potasında bulmuştu. Ligin bitimine bir hafta kala Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından yapılan açıklama ile rahat bir nefes alan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ligdeki son müsabakasını formalite oynayacak.

Tamamen alt yapısından yetişmiş ve Yozgatlı sporculardan oluşan takım ile önce Bölgesel Ligden ikinci lige, İkinci Lig’den de Birinci Lige yükselme başarısı gösteren Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı üç sezondur tamamen kendi yetiştirdiği oyuncular ile Birinci Ligde mücadele etti ve üç sezonda da ligde tutunmayı başardı.

Birçok transfer yapan maddi olarak güçlü olan takımları geçtiğimiz sezonlarda geride bırakan, sahada kök söktüren Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı oyuncuları, bu sezona da iyi bir başlangıç yapmışlardı.

Üst üste aldıkları puanlar ile adından söz ettiren temsilcimiz, özellikle ligin ikinci yarısında sıkıntılı bir döneme girdi. Bir anda düşme potasına giren ekibimiz ligden düşmenin kaldırılması ile de rahat bir nefes aldı. Üç sezondur Birinci Ligde gösterdiği başarılar ve tamamı Yozgatlı oyunculardan oluşan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımını Milli takım antrenörleri de mercek altına aldı. Birçok oyuncusunu milli takım kampına gönderen kırmızı siyahlı ekipte Atiye Gülseven Avrupa kupalarında Milli takım formasını giyerek hem kulübünü, hem Türkiye’yi hem de Yozgat’ı başarı ile temsil etti.

LİGLERDEN DÜŞME KALDIRILDI

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler nedeniyle ligin son haftasında ligden düşmeyi kaldırdıklarını duyurdu.

THF'den yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle, kadın ve erkekler Süper Ligi'nde birer takımın ve Kadınlar 1’inci Lig A Grubu'ndan da bir kulübün liglerden çekildiğini hatırlatılarak, "Bundan dolayı THF Yönetim Kurulu tarafından 2022-2023 hentbol sezonunda; Kadınlar Süper Ligi'nde hiçbir takımın ligden düşmemesine, Erkekler Süper Ligi'nde bir takımın ligden düşmesine, Kadınlar 1’inci Lig A Grubu'nda ise hiçbir takımın düşmemesine ve diğer bütün liglerimizde statülerimizde belirtilen esaslar çerçevesinde hükümlerin uygulanmasına karar verilmiştir’’ denildi. Haber Merkezi