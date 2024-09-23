Düğün, iş dünyası ve sosyete çevrelerinde büyük bir ilgiyle karşılandı.

AHMET CAN TARKAN: LÜKS TÜKETİMİN ÖNCÜSÜ

Ahmet Can Tarkan, Trabzon kökenli bir iş adamı olarak moda ve lüks tüketim sektöründe önemli bir yere sahiptir. DilaSima Grup’un kurucusu olan Tarkan, dünya çapında tanınan İtalyan lüks giyim markalarını Türkiye pazarına kazandırarak mağazacılık sektöründe etkili bir konum elde etmiştir. Özellikle lüks tüketim alışkanlıklarının şekillenmesinde büyük rol oynamaktadır. Tarkan, iş dünyasındaki başarılarıyla sadece Türkiye'de değil, uluslararası düzeyde de tanınmaktadır.

SİMA TARKAN: TASARIM VE İŞ DÜNYASINDA YÜKSELİŞ

Sima Tarkan, 1995 yılında California’da doğdu. Eğitim hayatına Vancouver’da başlayan Sima, New York'taki Parsons School of Design'da stratejik tasarım ve işletme bölümünden mezun oldu. Ailesinin iş dünyasındaki tecrübelerinden faydalanarak, kariyerine strateji ve yönetim alanlarında yön verdi. Sima, eğitimini tamamladıktan sonra, lüks moda sektöründeki projelerde yer alarak babasının mirasını devam ettirmeyi hedefliyor.

MARK BAŞOĞLU: GENÇ GİRİŞİMCİ PROFİLİ

Sima Tarkan'ın eşi Mark Başoğlu, genç ve dinamik bir iş insanı olarak dikkat çekiyor. Northeastern University’de İşletme ve Yönetim Ekonomisi eğitimi alan Başoğlu, kariyerine çeşitli sektörlerde yatırımcı ve yönetici olarak devam etti. Şu anda Edurey Eğitim, Danışmanlık, Bilişim ve Yazılım Hizmetleri A.Ş.'de yatırımcı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, Veskim Kimya’da Yönetici Ortak olarak, kimya endüstrisindeki yenilikçi projelere öncülük etmektedir.

DÜĞÜN TÖRENİNİN DETAYLARI

Sima Tarkan ve Mark Başoğlu'nun düğün töreni, Sima’nın ailesine ait evde, sade fakat zarif bir atmosferde gerçekleştirildi. Düğün kutlaması ise İtalya'da büyük bir organizasyonla yapıldı. Düğün, sosyetenin önde gelen isimlerini bir araya getirirken, geniş bir medya ilgisiyle de gündeme geldi.

AİLE BAĞLARI VE DİNİ İNANÇLAR

Mark Başoğlu’nun dedesi, İstanbul Süryani Katolik Vakfı’nın kurucusu ve onursal başkanı Jan Başoğlu’dur. Babası ise işadamı Albert Kerim Henri Başoğlu’dur. Başoğlu ailesinin köklü geçmişi, genç girişimci Mark’ın iş dünyasındaki duruşunu da şekillendirmiştir.

Ahmet Can Tarkan'ın kızı Sima Tarkan ve Mark Başoğlu'nun evliliği, iş ve sosyete dünyasında yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor. İki köklü ailenin birleşmesi, Türkiye’nin lüks tüketim ve moda sektöründeki gelişmelere katkıda bulunmaya devam edecektir. Ahmet Can Tarkan’ın liderliği altında, bu yeni nesil iş insanlarının sektördeki etkisi merakla bekleniyor.