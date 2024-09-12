Samsun’un Bafra ilçesinde Kızılırmak Nehri’ne atlayarak hayatını kaybeden kadının kimliği belirlendi.

Kızılırmak Nehrine bir kadının suda çırpındığı ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri, ve sağlık ekipleri suda akıntıya kapılan kadını çıkartmak için seferber oldular. Olay yerine gelen ekipler kadının suyun üstünde ilerlediğini gördüler. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma Ekibinden Cüneyt Gelgeç kendisine bağlanan halatla birlikte suya girerek suyun üzerinde ilerleyen kadını sudan çıkarttı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalede kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Sudan cansız bedeni çıkartılan kadının yapılan çalışmalar sonucunda 76 yaşındaki yaşında H.O isimli kadın olduğu belirlendi. Polis ekipleri yaptıkları araştırmada Çetinkaya köprüsü yakınında bir çift ayakkabı buldu. Ayakkabıların hayatını kaybeden kadına olup olmadığı araştırılıyor.

Olayın aydınlatılması için başlatılan soruşturma sürüyor.