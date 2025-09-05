Yozgat’ın komşusunda piknik için Kızılırmak kıyısına gelen iki arkadaştan biri suya düştü, onu kurtarmak isteyen diğeri de akıntıya kapılarak boğuldu. Ekiplerin havadan ve sudan koordineli çalışmasıyla iki arkadaşın cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bülent Çağman (27) ve İbrahim Yaktuğ (31), piknik yapmak için Kızılırmak kıyısına geldi. İddiaya göre, ırmak kıyısındaki kayanın üzerine çıkan Çağman dengesini kaybederek suya düştü. Onu kurtarmak isteyen Yaktuğ da suya atladı. Ancak ikisi de akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD, polis, jandarma ve sualtı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Emniyet ve AFAD ekipleri dron ile havadan arama çalışması yaparken, dalgıçlar Çağman’ın cansız bedenine suyun 8 metre derinliğinde ulaştı. Yaktuğ’un cesedi ise emniyet dronu tarafından tespit edilerek nokta dalışıyla sudan çıkarıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından iki arkadaşın cenazeleri morga kaldırıldı.

Olay, Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde Doğanay Mahallesi kum ocağı mevkisinde meydana geldi.

Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Sualtı Arama Kurtarma personeli Murat Kandıralı, "İhbar üzerine olay yerine geldik. Olay yerinde iki kişi olduğunu söylediler. Hemen müdahale ettik. Suyun 8 metre derinliğinde bir kişiyi çıkardım. İkinci şahsı ise emniyetin dronu 15 metre uzaklıkta tespit etti. Tespitin ardından nokta dalışı yaparak ikinci şahsı da sudan çıkardık" dedi.