Show TV ekranlarının büyük ilgi gören dizisi "Kızılcık Şerbeti," yeni sezonuna etkileyici bir oyuncu kadrosuyla başlıyor. Başarılı oyuncular Şebnem Dönmez ve Servet Pandur dizinin kadrosuna dahil oldu. Bu iki yetenekli isim, dizinin hikayesine önemli katkılarda bulunacak.

Şebnem Dönmez, Kaan Taşaner'in canlandırdığı Giray'ın annesi Heves karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Dönmez'in başarılı performansı, dizinin dramatik yapısına güç katacak. Servet Pandur ise Murat Ercanlı'nın oynadığı Resul'ün evleneceği Hacı Asude karakterine hayat verecek ve bu rolle dizinin dikkat çeken isimlerinden biri olacak.

YENİ SEZON ÇEKİMLERİ BAŞLIYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, "Kızılcık Şerbeti" dizisinin yeni sezon çekimleri 23 Ağustos'ta başlayacak. Dizinin yönetmen koltuğunda Ketche oturacak ve senaryosunu deneyimli senaristler kaleme almaya devam edecek.

YENİ KADRO ÜYELERİ VE KARAKTERLER

Şebnem Dönmez ve Servet Pandur'un yanı sıra, yeni sezonda Şebnem Bozoklu, Kıvılcım karakterinin Meri lakaplı kuzeni Meryem rolünde izleyici karşısına çıkacak. Fırat Çelik yayınevi sahibi Cemal karakterini üstlenecek. Ayrıca, "Kızıl Goncalar" dizisindeki performansıyla dikkat çeken Batuhan Yüzgüleç dizide Firuz karakterini canlandıracak. Servet Pandur'un bu karakterin annesi olarak da ekranlarda olacağı duyuruldu.

HEYECANLI BİR YENİ SEZON

"Kızılcık Şerbeti," yeni sezonunda iddialı oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Yeni katılan oyuncular ve değişen hikaye dinamikleri ile dizinin, ekran başındaki seyircileri etkilemesi ve büyük beğeni toplaması bekleniyor.