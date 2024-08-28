Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi, merakla beklenen yeni sezonu için geri sayıma başladı. Dizinin setinden gelen ilk fotoğraflar, hayranlar arasında büyük heyecan yarattı.

Geçtiğimiz sezon boyunca Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör ve Barış Kılıç gibi başarılı isimlerin performanslarıyla cuma akşamlarına damgasını vuran Kızılcık Şerbeti, sezon finalini nefes kesen bir bölümle yapmıştı.

Şimdi ise dizi, yeni sezon hazırlıklarına hızla devam ediyor. Son bölümde Yiğit Kirazcı, Serkan Tınmaz, Müjde Uzman ve Selin Türkmen diziden ayrılırken, kadroya yeni isimler katıldı.

KADROYA YENİ İSİMLER KATILDI

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda izleyicileri sürprizler bekliyor. Şebnem Bozoklu, Fırat Çelik, Şebnem Dönmez, Servet Pandur ve Batuhan Yüzgüleç gibi ünlü isimler diziye dahil olarak kadroyu güçlendirdi.

SETTEN İLK FOTOĞRAF PAYLAŞILDI

Yeni sezon çekimlerinin başladığı Kızılcık Şerbeti'nden ilk görüntüler de paylaşıldı. Dizinin Kıvılcım karakterine hayat veren Evrim Alasya, karavan önünde çekilen bir fotoğrafını "dükkanı açtık" notuyla sosyal medyada yayınladı. Alasya’nın bu paylaşımı, hayranları arasında büyük ilgi gördü ve "heyecanla bekliyoruz", "çok özledik" ve "fragmanı merak ediyoruz" gibi yorumlarla karşılandı.