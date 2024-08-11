Melis Civelek’in kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Melis Civelek kimdir? İşte detaylar…

MELİS CİVELEK KİMDİR?

Melis Civelek, başarılı bir senarist, yönetici ve genel yayın yönetmenidir. İstanbul'da doğmuş ve aslen İstanbullu'dur. 1.78 metre boyunda ve 65 kilogram ağırlığındadır. Aynı zamanda ünlü oyuncu Feyza Civelek'in annesidir.

Melis Civelek, medya sektöründe uzun yıllardır önemli görevlerde bulunmuştur. Kanal D, ATV ve Star TV gibi büyük televizyon kanallarında genel müdür ve genel yayın yönetmeni olarak görev almıştır. 2014 yılında Show TV'deki Genel Yayın Yönetmenliği görevine başlamış, ancak bu görevinden bir yıl sonra ayrılarak senaryo yazarlığına yönelmiştir.

Bugüne kadar birçok popüler dizinin senaryosunu yazmış veya senaryo ekibinde yer almıştır. Melis Civelek, televizyon dünyasında büyük bir deneyime ve başarıya sahip olup, yeni projelerde yer almaya devam etmektedir.

SENARYOSUNU YAZDIĞI FİLM VE DİZİLERİN LİSTESİ:

Sandık Kokusu [Dizi 2023]

Kızılcık Şerbeti [Dizi 2022]

Yasak Elma [Dizi 2018/2022]

Sol Yanım [Dizi 2020]

Bir Umut Yeter [Dizi 2018]

Altın Tepsi [Dizi 2018]

Asla Vazgeçmem [Dizi 2015/2016]

Güllerin Savaşı [Dizi 2014/2015]

Adını Feriha Koydum [Dizi 2011]

Sensiz Olmaz [Dizi 2011]