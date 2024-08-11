Feyza Civelek, son dönemin merak edilen isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Kızılcık Şerbeti adlı dizide canlandırdığı Nilay karakteri ile hafızalarda yer edinen Feyza Civelek'in hayatı ve kariyeri hakkında pek çok bilgi aranmaya devam ediyor. İşte, Feyza Civelek'in yaşamı ve kariyerine dair merak edilenler…

FEYZA CİVELEK KİMDİR?

Feyza Civelek, 1995 yılında İstanbul'da doğdu. Oyunculuk kariyerine Acemi Cadı dizisinde adım atan Civelek, ardından Kavak Yelleri dizisinde kısa bir süre rol aldı. Ancak geniş kitleler tarafından tanınması Adını Feriha Koydum dizisi ile oldu.

Civelek, son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterine hayat vermektedir. 2014-2016 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Güllerin Savaşı dizisinin senaristi olan annesi Melis Civelek'tir. Güllerin Savaşı dizisinde rol almak için 1,5 ay gibi kısa bir sürede verdiği kilo, adından söz ettirdi.

Sosyal medyada da aktif olan Feyza Civelek'in Instagram'da @feyzacivelek kullanıcı adıyla 2,2 milyon takipçisi bulunmaktadır.