Show TV’nin başarılı dizisi “Kızılcık Şerbeti”, Haziran ayında sezon finali yaparak izleyicilerine veda etmişti. Melis Civelek'in senaryosunu yazdığı dizinin sezon finalinde yaşanan olaylar, büyük bir etki yaratarak ekran başındaki izleyicileri heyecanlandırmıştı. Şimdi ise, “Kızılcık Şerbeti”nin 3. sezonu için geri sayım başladı. Peki, merakla beklenen yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Show TV’nin büyük ilgi gören dizisi “Kızılcık Şerbeti”, 66. bölümü ile sezon finali yaparak ekranlara kısa bir ara verdi. Başrollerinde Evrim Alasya, Barış Kılıç, Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizinin yeni sezonuna yönelik beklentiler artmış durumda. Sezon finalinde yaşanan olaylar, dizinin fanlarını heyecanlandırırken, yeni sezon tarihi hakkında araştırmalar hız kazandı.

Kızılcık Şerbeti’nin 3. sezonunun eylül ayı ortalarında ekranlarda olması bekleniyor. Ancak resmi bir açıklama yapılmadığı için kesin tarih henüz netleşmedi.

KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

“Kızılcık Şerbeti” dizisinin 66. bölüm sezon finalinde, Nilay’ın öğrendiği çarpıcı gerçeklerin Pembe’nin hayatını alt üst etmesiyle başlayan olaylar, adeta bomba etkisi yarattı. Pembe, Görkem ile bu durumu çözmeye çalışırken, Görkem’in karşı atağı, işleri daha da karmaşık hale getirdi. Pembe, hem Ömer’e hem de Görkem’e karşı derin bir öfke ve üzüntü yaşadı.

Dizinin diğer önemli olayları arasında, Kıvılcım ve Ömer’in, dolandırıcılık olayından dolayı morali bozulan Sönmez’e bir gemi seyahati hediye etmesi dikkat çekti. Ayrıca, Nursema’nın Rüzgar’ı bir tekne gezisine davet etmesi ve Rüzgar’ın evlenme teklifi planları, romantik bir atmosfer yarattı. Doğa ve Giray’ın ilişkisi de ilerlemeye devam ederken, Ömer ve Kıvılcım’ın Abdullahlara yemeğe gittikleri akşam gerginlik yaşandı ve küçük bir tartışma büyük bir krize dönüştü.