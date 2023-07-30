Sünnet olan çocuklar için Kızılcahamam Aşağı Merkez Camisi'nde Mevlid-i Şerif okutulmasının ardından çocuklar gösteri ekibi eşliğinde konvoyla Kızılcahamam Millet Bahçesi Amfi Tiyatrosuna getirildi.

Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ve Belediye Başkanı Süleyman Acar, sünnet olan çocukları ve ailelerini tebrik etti.

Şölen kapsamında düzenlenen konserde sünnet çocukları ve yakınları doyasıya eğlendi.

Günün anısına çocuklara hediyeler verildi.

Belediye Başkanı Acar, çocukları mutlu edebilmenin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Çocuklarımızın bu önemli anlarında hastane aşamasından şölene kadar her zaman yanında olduk. Hiçbir ayrıntıyı atlamadan güzel bir organizasyon gerçekleştirdik." dedi. AA