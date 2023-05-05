Ziyarette ilçede Kızılay tarafından gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca ilçede yeni açılan Kızılay Akdağmadeni Şubesi'nin değerlendirmesi yapıldı.

Belediye Başkanı Uzm. Dr. Nezih Yalçın “Ülke olarak içerisinden geçtiğimiz bu zor süreçte özellikle kan bağışı noktasında her zaman olduğundan daha fazla bağış yapmamız gerekiyor. Ziyaretleri için kıymetli hocalarıma teşekkür eder, İlçemizde faaliyetlerine başlayan Kızılay Akdağmadeni Şubesi'nin hayırlı olmasını dilerim. Türk Kızılay gönüllülerini ve görevlilerini tebrik ediyorum” dedi.

Ziyaret sonunda Türk Kızılayı Yozgat Kan Bağışı Müdürü Dr. Selçuk Cansız tarafından destekleri için Belediye Başkanı Nezih Yalçın’a teşekkür belgesi takdim edildi. Haber Merkezi