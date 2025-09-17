Ziyarette Genel Yayın Yönetmenimiz Yasin Nazım Kayhan ile sohbet eden İbiş, kan bağışının hayati önemine dikkat çekerek, bağışların artırılması gerektiğini vurguladı.

“Her Kan 3 Hayat Kurtarır”

İbiş, kan bağışının toplumdaki dayanışma ve yardımlaşma ruhunun en güçlü göstergelerinden biri olduğunu belirterek, “Her kan 3 hayat kurtarır. Bu nedenle her bireyin düzenli aralıklarla kan vermesi hem kendi sağlığı hem de ihtiyaç sahibi hastalar için çok önemli” dedi.

Kanın fabrikalarda üretilemeyen, sadece insandan insana ulaştırılabilen önemli bir kaynak olduğunun altını çizen İbiş, bu noktada duyarlı vatandaşları daha fazla kan bağışında bulunmaya davet etti.

İbiş sözlerini şu şekilde tamamladı; “Kan bağışı sadece bir insanı değil, aynı anda birden fazla hayatı kurtarır. Yozgatlı hemşehrilerimizi kan bağışı kampanyalarına daha fazla katılmaya davet ediyoruz.”