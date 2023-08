Başkan İbiş, Kızılay eğitim yardımları ​Dünyayı değiştirmek için kullanabilecek en güçlü araç eğitimi olduğunu söyledi.

İbiş yaptığı açıklamada, “Türk Kızılay, başta Milli Eğitim Bakanlığımız olmak üzere farklı paydaşlar ile eğitimi destekleyen iş birlikleri kurmakta; bağışlarınızı ülkemizin aydınlık geleceğine yönlendirmektedir. Yarın yaşayacaklarımızdan bugün yaptıklarımız sorumludur inancıyla eğitimine destek verdiğimiz her birey, ülkemizin ve dünyanın geleceğini değiştirecek, hayatı daha da güzelleştirecektir. Unutulmamalıdır ki eğitime ve insana yapılan yatırım dünyadaki en anlamlı yatırımdır. Eğitim yardımları ihtiyaç sahibi öğrencilere nakdî burs veya aynî kırtasiye malzemeleri, okul tefrişatı-tadilatı, gıda, giyim malzemeleri ve benzeri olarak yapılmaktadır. Eğitim için yaptığınız bağışlarınızla ‘Kırtasiye Seti Bağışı’ ile temel ve ortaöğretimde öğrenim gören ihtiyaç sahibi yetim, öksüz, gazi ve şehit yakını öğrencilerin, eğitim kalitesini artırmaya yönelik temel eğitim materyalleri karşılanmaktadır. ‘Benim Okulum Projesi’ ile maddi imkânsızlıkları bulunan ve temel ihtiyaçları eksik olan köy okullarının fiziki ortamlarını düzeltmek ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamakla birlikte, köy okulu öğrencilerine ayni ve nakdi yardımlarda bulunulmaktadır. ‘Özel Eğitim Sınıfları’ ile, birçok konuda destek ve bakıma daha fazla ihtiyacı olan otizmli, down sendromlu veya zihinsel engeli bulunan özel çocuklarımıza destek olmak ve farkındalık yaratmak amacıyla eğitimleri için sevgi dolu ‘Özel Eğitim Sınıfları’ açılmaktadır. ‘Yayın Şartlı Bağış Projesi’ ile 3-6 yaş arasındaki çocuklarımıza yardım etme alışkanlığı kazandırmak, gönüllülük, afetlere hazırlık ve güvenlik konularında bilinçlendirmek amacıyla eğitici materyaller üretilmektedir. Kırtasiye seti ve eğitim materyalleri yardımı Temel ve ortaöğretimde öğrenim gören, sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde, eğitimi desteklemek ve özendirmek adına; okul çantası, defter, kalem ve benzeri temel kırtasiye araç-gereçlerinden oluşan setler ve çeşitli eğitim materyalleri ile ihtiyaç sahibi öğrencilere destek sağlanmaktadır. Benim Okulum Projesi Maddi imkânsızlıklar sebebiyle temel ihtiyaçları eksik olan köy okullarının fiziki ortamlarının düzeltilmesi, tamirat, tadilat ve tefrişat eksiliklerinin giderilmesi, eğitim ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çeken köy okulu öğrencilerinin ihtiyaçlarının karşılanması yönünde destekler verilmektedir. Proje Kapsamında Sağlanan Kazanımlar. Oyun alanı bulunmayan köy okullarına park ve oyun alanları kurulmaktadır. Söz konusu okullarda öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere tek seferlik nakdi eğitim yardımının yanı sıra giyim, kırtasiye seti ve oyuncak gibi ayni yardımlar da yapılmaktadır. Türk Kızılay, doğumlarından itibaren yaşıtlarına göre pek çok konuda destek ve bakıma daha fazla ihtiyacı olan 30 binden fazla sayıdaki otizmli, downsendromlu veya zihinsel engeli bulunan özel çocuklarımızın eğitimleri için devlet okullarında sevgi dolu “Özel Eğitim Sınıfları” açmaktadır. Böylece çocuklar, özel eğitime ihtiyacı olmayan akranlarıyla birlikte aynı okula devam edebilmekte ve eğitimlerini kolaylaştırıcı materyallere ulaşabilmektedir.

‘Özel Eğitim Sınıfları’ Milli Eğitim Müdürlüklerinin talepleri doğrultusunda ihtiyacı olan devlet okullarında açılmakta ve el-göz koordinasyonu, motor beceri geliştirmeye yönelik renkli, sesli, dokunarak öğrenmeyi-kavramayı hedefleyen çeşitli eğitici materyaller temin edilmektedir. Güvenli Yaşamı Öğreniyorum ve Aycan Aykız Kitapları Yayın Şartlı Bağış Kızılay 3-6 yaş aralığındaki çocuklara yönelik olarak; Kızılaycılık bilincini aşılamak, yardım etme alışkanlığı kazandırmak, gönüllülük, afetlere hazırlık ve güvenlik konularında bilinçlendirmek, Kızılay Haftası ve okullarda yürütülen çeşitli etkinlikler kapsamında yapılan farkındalık çalışmalarında kullanılması amacıyla; ’Aycan ve Aykız’ın Maceraları’ ve ‘Güvenli Yaşamı Öğreniyorum’ adlı eğitici materyaller üretmektedir.

Zaman içinde güncellenen kitaplarımız, her yıl eğitim hayatına eklenen on binlerce öğrencinin Kızılaycılık kültürü, iyilik yapma ve afetler konusundaki bilinç düzeyini artırmayı hedeflemektedir. Konu için Ayrıntılı bilgi almak isteyenler www.kizilay.org.tr adresinden veya 168 Çağrı Merkezimizden bilgi alabilirler” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir