Kızılay, İstanbul’da yer alan bakım istasyonunda çalışmak üzere temizlik personeli alımı için başvuruları kabul etmeye başladı.

Temizlik sektöründe deneyimli profesyonellere yönelik bu yeni fırsat, özellikle İstanbul Anadolu yakasında ikamet eden veya edebilecek adaylar için büyük bir avantaj sunuyor.

BAŞVURU KRİTERLERİ

En az ilkokul mezunu olmak,

Temizlik alanında minimum 2 yıl mesleki deneyime sahip olmak,

Temizlik kimyasalları konusunda bilgi sahibi olmak,

Takım çalışmasına uyumlu ve güçlü iletişim becerilerine sahip olmak,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.

GÖREV TANIMI

Konut sakinlerinin odalarının temizliği ve düzeninin sağlanması,

Lavabo ve tuvaletlerin günlük temizliği,

Ortak alanların hijyeninin korunması,

Bahçe ve pencerelerin düzenli olarak temizlenmesi,

Eksik temizlik malzemelerinin yöneticilere rapor edilmesi.

BAŞVURU SÜRECİ

Başvurular, Kızılay’ın Kariyer Sitesi üzerinden alınmaktadır. Adayların başvuru yapabilmesi için site üzerinden bir hesap oluşturmaları gerekmektedir. İstanbul’daki bu değerli fırsatı kaçırmamak için başvurularınızı hemen gerçekleştirin!

Bu fırsatı değerlendirmek ve Kızılay’ın ekibine katılmak için gerekli adımları atmayı unutmayın!