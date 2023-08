MHP Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay’ın aday olduğu kongre tek adayla yapıldı.

Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay 185 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden başkan seçildi.

185 delegenin tamamının oy kullandığı Merkez İlçe Başkanlığı Kongresine MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, MHP Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay, MHP Kadın Kolları Başkanı Gülseren Sarıoğlu, Deva Partisi Yozgat İl Başkanı Mustafa Bulut, Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Yozgatspor FK Başkanı Kazım Arslan, STK temsilcileri, belde başkanları, parti üyeleri katılım sağladı.

Kongrenin Divan Başkanlığını İbrahim Ethem Sedef, Divan Üyeliğini Tekin Irgatoğlu ve Nezih Yalçın, Divan Kâtipliğini ise Sarıkaya İlçe Başkanı Alpaslan Erbek yaptı.

Kongre öncesinde 1 yıllık faaliyet raporu değerlendirildi. Değerlendirme sonrasında Merkez ilçe Başkanı Adem Kızılay, MHP İl Başkanı Tekin Irgatoğlu ve MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef konuşma yaptılar.

“BİZ BU ÜLKEYİ KARŞILIKSIZ SEVDİK”

İl konuşan isim Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay oldu. Kızılay konuşmasında, “Mensubu olmaktan gurur duyduğum MHP Yozgat Merkez İlçe Başkanlığına tekrar aday oluyorum. Başkanlığım sürecince partimizin ilkelerinden ve devamlı büyük hedefimizden hiç vazgeçmedim. Türk ve Türkiye yüzyılı hedeflerini omuzlayacak kadroların seçimiyle Kızılelma yürüyüşümüz sağlam ve sağduyulu iradeyle sürüp gidecektir. Genel başkanımızın da dile getirdiği gibi MHP istikbalimizin son müdafaa hattıdır. Yüksek sadakat ve görev bilinciyle hareket ettik ve rabbimizin izniyle sağlam adımlarla yolumuza devam edeceğiz. Dünya siyasetinin yeniden şekillendiği ve bu şekillenmenin etkilerini yaşadığımız bu yıllarda devletimizin ve milletimizin yanında kayıtsız şartsız durarak tarafımızı tüm dünyaya belli ettik. Ekonomik sorunlar, yeni iş sahaları ile bu sorunlar çözülür, afetler yaşadık milletçe kardeşçe üstesinden geliriz. Ancak bunları yapabilmek için de tam bağımsız dimdik ayakta duran bir devlete ve devletine tarihinin her döneminde sahip çıkan necip Türk milletinin sabrına ihtiyacımız var. Bu sebeple önce ülkem ve milletim diyoruz. Bu sebeple biz bu ülkeyi karşılıksız sevdik diyoruz. Daha yapacak çok işimiz var, inşallah önümüzdeki ilk seçimde 3 hilalli sancağımızı Sorgun’da, Sarıkaya’da, Akdağmadeni’nde, Şefaatli’de olduğu gibi yeniden Yozgat’ta da dalgalandırmak boynumuzun borcudur. Bunun için yılmadan çalışacağız” ifadelerini kullandı.

“YILMADAN YORULMADAN ÇALIŞACAĞIZ”

Daha sonra konuşma yapan MHP İl Başkanı Tekin Irgatoğlu ise, “Bildiğiniz gibi Yozgat İlçe Kongrelerimizi bugün itibariyle başlatmış bulunuyoruz. 20 Ağustos tarihi itibariyle tüm ilçe kongrelerimizi tamamlayıp akabinde il kongremizi gerçekleştireceğiz. Milliyetçi hareket partisinin her kongresi bir toydur ve hareketimize yakışan olgunluk ve disiplinle gerçekleşecektir. Kongrelerimizi bitirdikten sonra yenilenen ve güçlenen kadrolarımızla var gücümüzle yerel yönetimler seçimlerine hazırlanıp Milliyetçi Hareket Partisinin üretken belediyecilik anlayışıyla tüm Yozgat’ı tanıştırmak için yılmadan yorulmadan çalışıp Allah’ın izniyle başaracağız. Bilge liderimiz Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçelinin de söylemiş olduğu gibi ‘Merkezden Yerele, İstikrarı Bozmadan Umuda Doğru’ yol alacağız. Geçtiğimiz 3 yıl boyunca gece gündüz demeden partimizin bir adım daha ileri gidebilmesi için gayret gösteren, Başta merkez ilçe başkanımız Adem Kızılay olmak üzere emek veren tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyor, göreve yeni seçilecek olan yönetici arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Kongremize katılımlarınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, hepinizi sevgi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Ne mutlu Türküm diyene” dedi.

“ENERJİMİ YOZGAT’A HİZMET İÇİN HARCIYORUM”

Son olarak konuşan MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, “Kongreler yeni bir dönemin yeni bir heyecanın başlangıcıdır. Belki daha önce merkez ilçe başkanı adayı olarak bu kongre salonuna geldiğimizde o heyecanı birebir yaşamış ve o heyecanın beni buralara taşıdığını düşünüyorum. O gün o heyecanı yaşamasaydım bugün sizlerin huzurunuzda siyaset yaparak ve milletvekili olarak bulunamayacaktım. O gün gösterdiğim cesareti ve enerjimi Yozgat’a hizmet için harcıyorum. Bu nedenle de ben bu salonda bulunan bütün dava arkadaşlarıma, ülküdaşlarıma ve her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum ki bana kendi memleketime hizmet etme şansını verdiniz. Milliyetçi Hareket’te yetiştirip bugünlere getirdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugüne kadar partimizde görev yapmış ve yaşının yettiği ölçüde hangi ilçe başkanımız, il başkanımız, belediye başkanı adayımız, milletvekili adayımız sahaya indiyse ve bugüne kadar partimiz için kim yola çıktıysa her birine teşekkür ediyorum. Hep birlikte çalıştık ve bende ülkücü harekette olmaktan ve bu 3 hilalin gölgesinde ölene kadar hizmet edecek olmaktan mutluluk duyuyorum. 1969 yılında Başbuğumuz Alpaslan Türkeş’in kurucu liderliğini yaptığı ülkücü hareket o günden bugüne şanlı bir mücadele verip kominizmin karşısında ülkeyi o gün bölmeye ve Rusya’nın eline teslim etmeye çalışanların karşısında bıyıkları terlememiş gençlerin o dik ve yiğit duruşları ile 1980 öncesini yaşadık ve Allah’a şükürler olsun ki onların vermiş olduğu mücadele ile bugün hep gurur duyduk. Ülkücü hareket duruşundan asla taviz vermedi. Siyasi çıkar için değil Türk milletinin geleceği, Türk Cumhuriyeti devletinin bekası, al yıldızlı al bayrağın dalgalanması, minarelerimizde okunan ezanların rahat rahat okunması için can, kan ve mücadele verdik. Bugün sizlerin yetiştirdiği siyasetçiler olarak, vatanımız ve milletimiz için canımızı seve seve vermeye hazırız. Her şeyimizi ortaya koymaya hazırız” şeklinde konuştu. Melike Aslı Arslan