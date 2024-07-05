Sevilen dizi Kızıl Goncalar, 19. bölümü ile sezon finali yaparak izleyicilerine veda etti. Ünlü oyuncular Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu ve Özcan Deniz’in başrollerinde yer aldığı dizi, beklenmedik gelişmelerle dolu dramatik bir bölümle izleyicilerini merakta bıraktı.

Özellikle Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Cüneyd karakterinin yaşadığı trajik olaylar, dizi hayranlarını şoke etti.

YENİ SEZON YAYIN TARİHİ AÇIKLANDI

Kadrosunda Özgü Namal, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu, Hazal Türesan, Erkan Avcı ve Şerif Erol gibi başarılı isimlerin bulunduğu Kızıl Goncalar dizisinin, eylül ayının ilk haftasında çekimlere başlaması planlanıyor. Dizinin yeni sezonu ise eylül ayının son haftasında izleyiciyle buluşacak.

CÜNEYD KARAKTERİ DEVAM EDİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Cüneyd Efendi karakterini canlandıran Mert Yazıcıoğlu’nun diziden ayrılacağı yönündeki iddiaların asılsız olduğu belirtildi.

Yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın oturduğu dizinin senaryosu ise Necati Şahin tarafından kaleme alınıyor. Yeni sezon için ekibe katılacak yeni bir oyuncu ise henüz açıklanmadı.